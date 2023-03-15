Общество 15 марта 2023, 14:40 Раненного в Брянской области мальчика выписали из больницы и подарили дом Губернатор Богомаз: раненного ДРГ в Брянской области мальчика выписали из больницы РИА «Новости»

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Врачи выписали мальчика, которого ранили украинские диверсанты. Его с почестями встретили на пороге больницы и отвезли в новый дом, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Действительно, родился в рубашке: получив такое ранение, держался как настоящий боец! Теперь все позади, уже сегодня [мальчик] с мамой переступят порог нового дома, где начнется новая жизнь», — написал он.

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На лестнице у входа в больницу выстроились дети с плакатами «Ты наш герой», аниматоры в костюмах животных, журналисты и местные активисты. Мальчика встретили воздушными шарами и поздравлениями. Гости поблагодарили его за спасение двух девочек.

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Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области 2 марта и обстреляла движущийся автомобиль. Водитель погиб, мальчик помог двум девочкам, которые тоже ехали в автомобиле, бежать.

Позднее его госпитализировали, провели операцию и извлекли пулю. На встрече с властями мама пожаловалась, что они живут многодетной семьей в доме без удобств, старшие сыновья участвуют в спецоперации. Им пообещали подарить и обустроить новое жилье.