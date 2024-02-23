23 февраля 2024, 11:07
Путин ознакомился с возможностями телемедицины в чувашском селе
Путин посетил фельдшерско-акушерский пункт в Чувашии и проверил его работу
Президент Владимир Путин побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте в селе Рындино в Чувашии и ознакомился с его работой. Об этом сообщило РИА «Новости».
Путину рассказали, что благодаря новой системе повышения доступности лекарств местным жителям не приходится ездить за медикаментами в райцентр. Все необходимые препараты отпускает непосредственно фельдшер.
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В новом ФАП главе государства также продемонстрировали, как проходят телемедицинские консультации. На связь с фельдшером вышла участковый врач и терапевт Анна Владимировна из районной больницы, которая ответила на вопросы российского лидера.
Путин также проверил новый процедурный кабинет, в котором врач может оказывать местным жителям неотложную медицинскую помощь и проводить профилактические осмотры.
Ранее глава государства провел встречу с жителями одного из городов Чувашии. Несмотря на мороз, люди собрались и ждали проезда президентского кортежа. Местные жители поблагодарили Путина и выразили ему свою поддержку.
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