Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции РФ

Президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции прошло на высоком уровне и с минимальными нарушениями. Об этом глава страны сказал на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой.

«В этом году ситуация была особенной, конечно, я внимательно смотрел за тем, как была организована работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию», — пояснил президент России. Он также отметил, что все было организованно в «высшей степени демократически» и с «минимальным количеством нарушений».

Кроме этого, Путин констатировал высокий уровень «обеспечения демократических процедур» во время голосования. Президент считает, что все меры безопасности во время пандемии были соблюдены идеально.

«Результаты работы — я сейчас говорю не про политические результаты, а просто технические, эпидемиологические — говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально», — пояснил президент Путин.

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян тоже остались довольны тем, как было организованно проведение голосования. Так, 71% респондентов считает, что все прошло нормально.