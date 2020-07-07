Опрос: большинство россиян остались довольны организацией голосования по Конституции

Подавляющая часть жителей России считает, что голосование по поправкам к Конституции прошло нормально. Такого мнения придерживаются 71% респондентов, которым ВЦИОМ задал этот вопрос.

Из них 88% пришли на избирательные участки или сделали свой выбор в режиме онлайн. При этом, согласно результатам исследования, каждый пятый опрошенный не удовлетворен процедурой. Интересно, что из этих людей лишь 12% высказали свое мнение по поправкам.

Из тех, кто доволен голосованием, 93% делали это на дому, 92% — вне помещения и 87% пришли на избирательный участок. Недовольными остались 74%, которые зарегистрировались для этой процедуры онлайн. При этом только 4% респондентов заявили, что голосование было организовано неудобно.

Семидневное голосование, по мнению 72% опрошенных, оказалось более комфортным. Еще 24% заявили, что нововведение не повлияло на удобство. Еще 3% сказали, что им не понравилось растягивание процедуры во времени.

Что касается мер безопасности во время голосования, то 82% считают, что их удалось обеспечить. Противоположный точки зрения придерживаются 7%.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Российские власти решили растянуть процесс на неделю из-за желания уберечь людей от коронавируса. Москва и Нижегородская область могли голосовать дистанционно.

Поправки, которые вступили в силу 4 июля, одобрили 77,92%. Против высказались 21,27%.