Общество 02 апреля 2024, 19:12 Путин отметил нежелание Запада расставаться с историческими фобиями РИА «Новости»

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Исторические фобии по-прежнему присутствуют на Западе, и там не хотят с ними расставаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с сербским режиссером Эмиром Кустурицей, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства рассказал, что Россию на Западе до сих пор обвиняют в том, что из-за нее некоторые страны лишились своих колоний.

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«Кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества», — указал российский лидер.

Путин также напомнил, что Россия помогала народам Африки, Латинской Америки и Азии бороться за свободу, из-за чего страну зачастую обвиняют в уничтожении колониализма.

Ранее президент сообщил, что государство сейчас находится в сложном периоде истории. По его словам, после распада СССР некоторые недоброжелатели хотят взять реванш за неудачные походы Гитлера и Наполеона.