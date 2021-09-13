Путин отказался оставить автограф в паспорте паралимпийца

Президент России Владимир Путин отказал двукратному чемпиону и серебряному призеру Паралимпиады в Токио Андрею Николаеву в просьбе подписать его паспорт. Встреча главы государства с победителями и призерами Паралимпийских игр прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Во время приема пловец пошутил, что если президент распишется в его паспорте, то в России будет два таких документа — его собственный и личный паспорт Путина, сообщило РИА «Новости».

«В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим его», — сказал президент в ответ на просьбу спортсмена.

Во время встречи Путин напомнил о политизированной ситуации с недопуском сборной России на игры в Рио-де-Жанейро. По его мнению, это не сломило боевой дух паралимпийцев, их веру в себя.

«Вы по полной выкладывались — это было видно», — подчеркнул он.

Путин отметил, что каждая завоеванная в Токио медаль стала доказательством высочайшего уровня мастерства российских атлетов и спортивного величия России. По его словам, сборная показала в Японии лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта.

«Провожая вас в Токио, мы верили в ваш огромный потенциал, в поистине несгибаемый характер паралимпийцев России. И вы показали это своими делами, своими результатами, своими победами, не подвели», — заключил он.