Путин подписал указ о госнаградах для российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских атлетов — медалистов Паралимпийских игр в Токио. Документ появился на официальном сайте нормативных правовых актов.

Согласно указу, госнаграды присуждают за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее 11 сентября Владимир Путин встретился с победителями Олимпийских игр в Токио для вручения государственных наград. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

Призеры Олимпиады получили ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Российский лидер месяц назад подписал указ, которым удостоил наград российских спортсменов, успешно выступивших на Играх.

Россия по итогам Олимпийских игр в Токио заняла пятое место в общем медальном зачете. На Паралимпиаде россияне стали четвертыми по количеству полученных наград.