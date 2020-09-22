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    22 сентября 2020, 12:56

    Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области

    Анастасия Калинина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политика уже наделили полномочиями сенатора.
    Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области

    Губернатор подал заявление на отставку по собственному желанию, говорится на сайте Кремля. По данным РИА «Новости», экс- губернатора наделили полномочиями члена Совета Федерации. Этот вопрос был рассмотрен Белгородской областной думы VII созыва во вторник.

    Евгений Савченко возглавлял регион с 1993 года. По итогам выборов в сентябре этого года политик прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от «Единой России».

    В начале сентября стало известно об отставке министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Корчашкина. Он также написал заявление по собственному желанию. Ведомство временно возглавил заместитель бывшего министра Павел Борзых. Кадровые перестановки в министерстве произошли из-за того, что регион до сих пор сохраняет лидирующие позиции по загрязнению воздуха.

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