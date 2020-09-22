Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политика уже наделили полномочиями сенатора.

Губернатор подал заявление на отставку по собственному желанию, говорится на сайте Кремля. По данным РИА «Новости», экс- губернатора наделили полномочиями члена Совета Федерации. Этот вопрос был рассмотрен Белгородской областной думы VII созыва во вторник.

Евгений Савченко возглавлял регион с 1993 года. По итогам выборов в сентябре этого года политик прошел в законодательный орган региона по единому избирательному округу от «Единой России».

В начале сентября стало известно об отставке министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Корчашкина. Он также написал заявление по собственному желанию. Ведомство временно возглавил заместитель бывшего министра Павел Борзых. Кадровые перестановки в министерстве произошли из-за того, что регион до сих пор сохраняет лидирующие позиции по загрязнению воздуха.