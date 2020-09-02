Красноярский министр экологии ушел в отставку

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин написал заявление по собственному желанию. Губернатор Александр Усс освободил его от должности. Ведомство временно возглавил заместитель экс-министра Павел Борзых.

«Распоряжением главы региона Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию. Полномочия по руководству ведомством временно поручено осуществлять заместителю министра Павлу Борзых», — сообщил официальный портал Красноярского края.

Кадровые перестановки в министерстве произошли на фоне того, что регион сохраняет лидерство по загрязнению воздуха.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка топлива из резервуара. Во время аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. На ликвидации последствий аварии продолжают трудиться несколько сотен человек. Спасатели вывозят загрязненный грунт и обрабатывают берега рек, в которые попало топливо, биосорбирующими препаратами.