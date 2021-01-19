Путин окунулся в прорубь. Видео

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь. Для окунания он выбрал один из водоемов в Подмосковье.

На опубликованном видео запечатлен момент входа президента в воду. Путин трижды крестится и окунается в прорубь с головой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не изменяет традициям, поэтому он и окунулся в прорубь.

«Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В этот день верующие окунаются в прорубь. В Подмосковье специально для праздника оборудовали 220 купелей с крещенской водой. Все точки подготовили по единому стандарту. Рядом с прорубями есть деревянные настилы, а также места для переодевания. За безопасностью следят спасатели, правоохранители и медики.