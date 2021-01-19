Православные отмечают Крещение Господне. В Подмосковье начались крещенские купания

Православные отмечают Крещение Господне. В ночь с 18-го на 19-е января начались традиционные крещенские купания. Ключарь Патриаршего собора протоиерей Александр Солдатенков совершил торжественное освящение купели на Соборной площади главного храма ВС РФ в Подмосковье.

Как рассказали в военном ведомстве, на территории главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации впервые состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению — одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников, пишет ТАСС.

«Ключарь Патриаршего собора протоиерей Александр Солдатенков в ночь на 19 января совершил торжественное освящение купели (иордани) на Соборной площади храма. Каждый желающий смог окунуться в освященную купель», — рассказали в министерстве.

В Подмосковье специально для праздника оборудовали 220 купелей с крещенской водой, чтобы окунуться и очиститься в этот священный день смогли все желающие.

Все купели Московской области для праздника Крещения оборудовали по единому стандарту. Около проруби положили деревянные настилы, оборудовали теплые мужские и женские палатки для переодевания. Главы городских округов и жители региона публикуют в Сети кадры с крещенских купаний в Подмосковье.

Возле купелей были оборудованы палатки, в них купающиеся грелись после погружения в воду и пили горячий чай. На столах стояли самовары и угощения. За безопасностью граждан следят сотрудники МЧС и полиции. Врачи дежурят около каждой купели на случай, если кому-то понадобится помощь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона с поздравлением.

«С Крещением Господним! Здоровья, мира и добра всем, кто отмечает сегодня этот великий праздник!», — написал губернатор на своей странице в Instagram.