Общество 25 декабря 2023, 15:04 Путин одобрил выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению Daniel Schäfer/dpa/globallookpress

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Президент Владимир Путин утвердил поправки к закону о выплате материнского капитала. Согласно изменениям, маткапитал будет выплачиваться только в том случае, если ребенок по рождению является гражданином России. Документ обнародовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее выплаты маткапитала могли получить исключительно россияне, но в законе не было четкой формулировки, должны ли родители ребенка быть гражданами РФ на момент его рождения.

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Благодаря новому закону жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Путин поручил правительству установить единый федеральный статус многодетных семей. Он отметил, что россияне давно просили утвердить соответствующие механизмы поддержки и льгот. Российский лидер назвал требование о федеральном статусе многодетных семей справедливым.