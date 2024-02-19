Общество 19 февраля 2024, 14:39 Путин одобрил идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя Президент Путин поддержал идею выплат защитникам осажденного Севастополя к 9 Мая РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат жителям и защитникам осажденного города. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Развожаев напомнил, что 9 мая 2024 года в России отметят 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков. Глава города попросил президента дать поручение правительству о создании оргкомитета по празднованию этой даты.

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Еще одной идеей стали выплаты для севастопольцев: жителей осажденного города и тех, кого наградили медалями за его оборону и освобождение.

«Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились», — ответил Путин Развожаеву.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении 1,7 тысячи ветеранам-севастопольцам выплаты в шесть тысяч рублей. Они получат материальную помощь ко Дню Победы.