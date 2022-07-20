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    20 июля 2022, 15:58

    Путин объяснил пользу от ухода из России западных компаний

    Владимир Путин: уход иностранных компаний из России избавит страну от технологической зависимости

    Борис Ломакин

    Польза ухода иностранных компаний из России заключается в том, что страна избавляется от «опасной и унизительной» зависимости от западных технологий. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

    Президент объяснил, что все время «сидеть» на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость.

    «Уход западных компаний с российского рынка заставляет шевелиться и избавляться от опасной и унизительной зависимости от зарубежных технологий», — заявил президент.

    Опасная она потому, что постепенно расширяется и переходит из одной области в другую, объяснил Путин. В том числе он отметил и критическую область — военные технологии.

    На днях президент говорил, что России намеренно ограничили доступ к высоким технологиям, чтобы сдержать ее развитие. Однако страна не опустит руки и не растеряется, а будет искать решения с учетом всех трудностей. В конце концов, в современном мире невозможно огородиться от остальных стран.