Путин объяснил пользу от ухода из России западных компаний

Польза ухода иностранных компаний из России заключается в том, что страна избавляется от «опасной и унизительной» зависимости от западных технологий. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Президент объяснил, что все время «сидеть» на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость.

«Уход западных компаний с российского рынка заставляет шевелиться и избавляться от опасной и унизительной зависимости от зарубежных технологий», — заявил президент.

Опасная она потому, что постепенно расширяется и переходит из одной области в другую, объяснил Путин. В том числе он отметил и критическую область — военные технологии.

На днях президент говорил, что России намеренно ограничили доступ к высоким технологиям, чтобы сдержать ее развитие. Однако страна не опустит руки и не растеряется, а будет искать решения с учетом всех трудностей. В конце концов, в современном мире невозможно огородиться от остальных стран.