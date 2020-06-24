Путин произнес тост в честь ветеранов на приеме после парада Победы
«Только что мы возложили цветы к Вечному огню, почтили память Неизвестного Солдата, который стал символом всех не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. <…> Мы будем всегда их помнить — тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей», — заявил Путин.
Российский лидер добавил, что подвиг бойцов и тружеников тыла — это важная часть в истории стран, главы которых собрались 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кремле, и «бесценный пример торжества справедливости и гуманизма».
По словам Путина, дружба, сплоченность и доверие между странами — главная опора для преодоления трудностей.
«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!», — завершил свою торжественную речь президент России.
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 24 июня с полуторамесячным запозданием из-за пандемии коронавируса. Праздничные мероприятия состоялись во многих российских городах.