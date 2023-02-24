24 февраля 2023, 04:09
Путин не планирует обращения к россиянам 24 февраля, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется
Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
24 февраля 2022 года Путин обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Песков прокомментировал вопрос, планируется ли обращение президента в этом году. Представитель Кремля ответил отрицательно.
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До этого президент выступал 21 февраля с посланием Федеральному собранию, которое транслировали все федеральные каналы страны. В своей речи Путин большое внимание уделил СВО, мерам социальной поддержки участников боевых действий и их семей.
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Кроме того, российский лидер остановился на вопросах развития экономики в текущих условиях. Он подчеркнул, что в некоторых отраслях, несмотря на санкции, наметился рост. Одним из важных решений, озвученных Путиным, была приостановка участия РФ в ДСНВ. Это вызвало серьезное беспокойство в США.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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