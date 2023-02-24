Мир 24 февраля 2023, 01:08 Нуланд заявила, что США готовы обсуждать ДСНВ Замгоссекретаря США Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать ДСНВ freepik

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США «хоть завтра» готовы начать переговоры с Россией по вопросам Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия согласна их поддержать, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее слова передал ТАСС.

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — отметила чиновница.

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По словам Нуланд, США считают приостановку ДСНВ «безответственным» решением. Он подчеркнула, что Москва и Вашингтон несут ответственность за поддержание безопасности ядерных арсеналов.

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Президент Владимир Путин 21 февраля объявил о приостановке участия в ДСНВ. Глава государства отметил, что это не имеет смысла, поскольку в США ведется разработка новых видов ядерных боеприпасов.

Решение Путина может вызвать раскол в американском обществе, считают западные СМИ. Теперь простые граждане США обратят внимание на промахи администрации Джо Байдена, пишет Utro.ru.