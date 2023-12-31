Важное 31 декабря 2023, 15:20 Путин назвал жителей России одной большой семьей РИА «Новости»

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Россия является одной большой семьей, и она станет еще крепче. В единстве россиян состоит залог будущего страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении.

«Судьбу России вершим мы, мы — одна большая семья и обеспечим уверенное развитие, мы вместе», — отметил глава государства.

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Он напомнил, что россиян объединяет общая судьба страны и понимание значимости ее масштабных целей. По словам Путина, в мире не существует силы, которая могла бы разобщить жителей России. Он поздравил российские семьи с Новым годом и пожелал им всего самого доброго.

«Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах», — указал российский лидер.

Новогоднее обращение президента продлилось четыре минуты. Первыми поздравление услышали жители дальневосточных регионов: Камчатки и Чукотки. Во время выступления Путин назвал российских военнослужащих героями и добавил, что бойцы чувствуют поддержку населения.