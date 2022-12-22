Деньги 22 декабря 2022, 19:03 Экономические показатели России оказались лучше, чем во многих странах G20 Путин: Россия демонстрирует показатели в экономке лучше, чем во многих странах G20 Pxhere

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Россия продемонстрировала экономические показатели лучше, чем во многих странах «Большой двадцатки». Об этом заявил президент Владимир Путин, который после окончания заседания Госсовета 22 декабря вышел ответить на вопросы журналистов. Мероприятие проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

«Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах „Двадцатки“, причем уверенно демонстрирует. Это касается и основных макроэкономических показателей, и объема ВВП», — отметил глава государства.

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По его словам, 2022 год Россия прошла уверенно. В экономике страны нет настораживающих элементов. Несмотря на предрекаемые проблемы и разруху, ничего подобного не происходит. Финансовая ситуация в России достаточно устойчива. Ей это «не с неба упало», подчеркнул глава государства.

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Путин добавил, что сложившаяся ситуация не помешает России реализовать все намеченные планы на будущее, в том числе на 2023 год. Легко не бывает никогда, а идеально получается только на бумаге, заключил российский лидер.