Общество 22 декабря 2022, 16:38 Путин назвал преемственность поколений главной целью работы с молодежью Президент Путин назвал примером для молодежи участников добровольческих отрядов в зоне СВО РИА «Новости»

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Ключевая задача властей в реализации молодежной политики — это обеспечить преемственность поколений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

Российский лидер отметил, что смелость и энергия молодых людей должна работать на Россию, обеспечивать укрепление страны.

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Путин добавил, что сегодня в России 40 миллионов человек считаются молодежью. Все они совершают прорывы, которые ранее считались невозможными.

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«Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, кто по зову сердца помогают мирным людям в зоне специальной военной операции. Такие неравнодушные и храбрые смелые ребята — пример для многих людей в стране», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что участие в добровольческих проектах для многих молодых людей стала нормой жизни, поэтому нужно поддержать этот благородный порыв.