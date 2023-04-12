Общество 12 апреля 2023, 18:23 Путин назвал полет Гагарина в космос триумфом России Путин: полет Юрия Гагарина в космос стал грандиозным триумфом всего нашего народа РИА «Новости»

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Полет Юрия Гагарина в космос стал для России и ее народа грандиозным триумфом. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики.

В России и многих странах мира 12 апреля отмечают День космонавтики. В 1961 году советский офицер Юрий Алексеевич Гагарин открыл путь человечеству в космос.

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«Его полет стал грандиозным триумфом нашей родины, всего нашего народа», — отметил глава государства.

Путин обратился с поздравлением ко всем, кто работает в ракетно-космической отрасли, и ее ветеранам. В своей речи он также отметил труд военнослужащих подразделений Воздушно-космических сил России, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции.

Ранее на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики Владимир Путин отметил, что Российская орбитальная станция должна оказаться форпостом России в космическом пространстве. По его словам, новая РОС будет продолжать традиции покорителей космоса.