Общество 17 ноября 2023, 18:57 Путин назвал ответственность за сохранение мирового наследия характерной чертой россиян Путин: россияне всегда стремились сохранить мировое наследие Пресс-служба Кремля

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Ответственность за сохранение традиционных ценностей и мирового наследия является важной чертой характера россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России и у нашего народа глубоко осознаны», — отметил он.

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Глава государства рассказал, как российские специалисты из Института истории материальной культуры РАН помогли сохранить разрушенную Триумфальную арку в Пальмире. Археологи создали уникальный проект, в котором зафиксировали каждый фрагмент исторического памятника.

Путин напомнил, что в России Северной Пальмирой иногда называют Санкт-Петербург.

«И во время блокады [Ленинграда] нацистские варвары, их сателлиты также пытались уничтожить наш город», — напомнил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что Россия будет сотрудничать со всеми странами, которые разделяют ее ценности. По его словам, основой многополярного мира должно стать цивилизационное и культурное многообразие.