Власть 17 ноября 2023, 18:12 Россия будет тесно работать с теми, кто разделяет ее ценности — Путин Путин заявил о настрое России на тесную работу с разделяющими ее ценности Pxhere

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Россия планирует вести тесную работу со всеми, кто разделяет ее ценности и готов к созданию многополярного мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения», — отметил глава государства.

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Путин добавил, что современный многополярный мир необходимо формировать, основываясь на цивилизационном и культурном многообразии. Сохранение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств — залог успешного развития человечества, обратил внимание президент. Форум объединенных культур, его дискуссии и идеи должны содействовать достижению этих целей, подытожил глава государства.

Ранее Путин назвал формирование многополярного мира неизбежным. Это подтверждают растущие потенциалы стран Азии и Латинской Америки, указал президент России.