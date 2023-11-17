17 ноября 2023, 18:12
Россия будет тесно работать с теми, кто разделяет ее ценности — Путин
Путин заявил о настрое России на тесную работу с разделяющими ее ценности
Россия планирует вести тесную работу со всеми, кто разделяет ее ценности и готов к созданию многополярного мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения», — отметил глава государства.
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Путин добавил, что современный многополярный мир необходимо формировать, основываясь на цивилизационном и культурном многообразии. Сохранение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств — залог успешного развития человечества, обратил внимание президент. Форум объединенных культур, его дискуссии и идеи должны содействовать достижению этих целей, подытожил глава государства.
Ранее Путин назвал формирование многополярного мира неизбежным. Это подтверждают растущие потенциалы стран Азии и Латинской Америки, указал президент России.
Россия
Владимир Путин
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