Общество 03 сентября 2023, 16:18 Путин назвал оружие страшной и разрушительной силы Президент Путин назвал генетику оружием разрушительной силы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в разговоре с учениками школ заявил, что генетика является оружием разрушительной силы. Кадры беседы опубликовал телеканал «Россия 1».

«Говорят, что те, кто выйдет на первые позиции в этой области или станет обладать всеми знаниями, получат оружие страшной разрушительной силы», — заявил президент.

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Путин отметил, что важно не превратить в угрозу для всего человечества позитивные начала, заложенные в генетику изначально.

На встрече с президентом девятиклассница Алена Варлашова рассказала Путину о собственном проекте, который поможет устранять разлив нефти в воде с помощью микроорганизмов. На Международной космической станции в ближайшее время планируют проверить ее идею.

«Вы хотите отправить бактерии в космос, чтобы они там мутировали, а потом начали поедать нефть?» — спросил в ответ Путин и получил положительный ответ.

Ранее глава государства заявил школьникам, что главным гарантом успеха в жизни является умение найти себя.