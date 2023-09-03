03 сентября 2023, 16:18
Путин назвал оружие страшной и разрушительной силы
Президент Путин назвал генетику оружием разрушительной силы
Президент России Владимир Путин в разговоре с учениками школ заявил, что генетика является оружием разрушительной силы. Кадры беседы опубликовал телеканал «Россия 1».
«Говорят, что те, кто выйдет на первые позиции в этой области или станет обладать всеми знаниями, получат оружие страшной разрушительной силы», — заявил президент.
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Путин отметил, что важно не превратить в угрозу для всего человечества позитивные начала, заложенные в генетику изначально.
На встрече с президентом девятиклассница Алена Варлашова рассказала Путину о собственном проекте, который поможет устранять разлив нефти в воде с помощью микроорганизмов. На Международной космической станции в ближайшее время планируют проверить ее идею.
«Вы хотите отправить бактерии в космос, чтобы они там мутировали, а потом начали поедать нефть?» — спросил в ответ Путин и получил положительный ответ.
Ранее глава государства заявил школьникам, что главным гарантом успеха в жизни является умение найти себя.
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