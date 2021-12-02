Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров

Президент Владимир Путин назвал недопустимым злоупотреблять мужеством людей, которые работают в шахтах. Об этом он заявил на совещании, посвященном трагедии в Кузбассе.

«Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал он. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства сообщил, что авария произошла из-за нарушений правил техники безопасности. Все шахты будут проверены.

«Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены», — подчеркнул президент.

По его словам, за это персонально отвечают все, кто участвует в организации производства. Те люди, кто в погоне за прибылью пренебрегает или игнорирует правила безопасности, подвергает риску жизни людей, должны отвечать по закону.

Российский лидер рассказал, что сегодня будет проведена ревизия решений, принятых 11 лет назад после трагедии на шахте «Распадская».

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября, там произошел взрыв метана. Под землей находились 285 человек. Жертвой случившегося стал 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Работы под подъему тел погибших до сих продолжаются. В четверг, 2 декабря, удалось достать тела еще двоих мужчин.