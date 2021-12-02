Тела еще двух шахтеров подняли из шахты «Листвяжная»

Власти Кузбасса заявили о том, что из шахты «Листвяжная» вытащили тела еще двух горняков. Всего во время взрыва метана там погиб 51 человек.

«Сегодня в 12:00 в шахту начали спуск три отделения ВГСЧ для проведения разведки. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров», — сказано в сообщении официального Telegram-канала губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По предварительным сведениям, это тела Ерлина А.В. и Кигигечева Ю.С.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. Исследования воздуха показали, что там взорвался метан. Под землей находились 285 шахтеров, погиб 51 человек, включая пятерых спасателей, пострадали 96.

Поиск тел погибших продолжается. Спасатели для безопасности работ откачали воду из водосборника, пробурили скважины и подали в отработанное пространство азот.

По факту случившегося СК открыли уголовные дела, отправлены под стражу два сотрудника Ростехнадзора и топ-менеджеры предприятия «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта. Им предъявили обвинения по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также о халатности.