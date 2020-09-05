Второй день подряд в России выявляют более 5 тысяч случаев коронавируса

Российские врачи зафиксировали 5205 новых случаев заболевания COVID-19. Второй день подряд этот показатель превышает пять тысяч. Общее число выявленных случаев достигло 1 020 310.

«За последние сутки в России выявлено 5205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Наибольший прирост за сутки выявили в Москве — 671 новый пациент. Вторым по количеству инфицированных оказался Петербург — 195 человек. Затем идут Подмосковье — 168, Нижегородская область — 154 и Ростовская область — 144.

«Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5379 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

За все время распространения инфекции врачи вылечили 838 126 пациентов. Смертью закончились 17 759 случаев заражения коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что жителей страны не должны пугать цифры по коронавирусу. Значения могут колебаться из-за работы над выявлением больных и профилактики.