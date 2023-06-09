Общество 09 июня 2023, 13:41 Путин напомнил участникам ПМЭФ о важности партнерского взаимодействия Президент Путин обратился к участникам ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вносит и будет вносить весомый вклад в решение глобальных экономических задач. Кроме того, мероприятие послужит примером конструктивного плодотворного диалога, заявил президент России Владимир Путин в приветствии для участников, организаторов и гостей мероприятия.

Глава государства отметил, что участники ПМЭФ-2023 обсудят тенденции и изменения в российской и глобальной экономике, которые обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением стран обеспечить независимость.

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Путин также отметил важность использования открывающихся в экономике возможностей. По его мнению, странам нужно уделить внимание множеству факторов. Одним из приоритетных направлений, как заметил президент, является стимулирование рынка труда.

«Здесь необходимо тесное партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий „бережливого производства“, модернизации предприятий», — отметил Путин.

По его словам, стране в этом также потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, а также совершенствование службы занятости.

Ранее Путин заявлял, что России нужно сосредоточиться на достижении финансового и технологического суверенитетов. Для этого, по его словам, нужно выстраивать оптимальную логистику и кооперацию, развивать инфраструктуру и стремиться к снижению уровня бедности.