Путин напомнил о достижениях Петра I стихами Пушкина

Президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем России, напомнил о достижениях императора Петра I. При этом он процитировал стихи поэта Александра Пушкина.

Президент отметил, что россияне чтят память своих предков и хранят память об их подвигах и достижениях. В частности, он обратил внимание на фигуру императора Петра I.

«Как писал Пушкин: „То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник“», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в этом году в России отмечают 350-летие со дня рождения Петра I. Президент подчеркнул, что императора по праву называют великим реформатором. Именно при Петре Россия стала сильной мировой державой, добавил российский лидер.

Он указал на большие преобразования, которые стали возможны во всех сферах жизни страны в Петровскую эпоху. Были созданы мощные армия и флот, больших успехов удалось добиться в области здравоохранения и образования.

Путин во время поздравления россиян заметил, что в настоящий момент нация особенно остро чувствует необходимость сплотиться.