13 декабря 2022, 02:46
Путин наградил сотрудниц детсада, обезвредивших девушку с ружьем в Красноярске
Президент Путин наградил медалью «За отвагу» сотрудниц детсада в Красноярске
Глава государства Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» инструктора по физкультуре Наталью Стус и воспитателей Евгению Толстую и Ирину Шабанову, которые обезвредили девушку, пришедшую с оружием в детский сад № 31 в Красноярске. Указ опубликован на сайте правовой информации.
Инцидент произошел весной 2022 года. Девушка сначала застрелила своего отца, а затем пришла в дошкольное учреждение под предлогом забрать ребенка. Воспитательницы заметили у нее ружье и попросили пройти в раздевалке. Там у злоумышленницы попытались отобрать оружие, прогремел выстрел.
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В результате стрельбы никто не пострадал. Тут же вмешалась инструктор по физкультуре, она повалила девушку и удерживала до приезда правоохранительных органов.
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Ранее сообщалось, что Путин поручил Кабинету министров России поднять зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Владимир Путин
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