Общество 13 декабря 2022, 02:46 Путин наградил сотрудниц детсада, обезвредивших девушку с ружьем в Красноярске Президент Путин наградил медалью «За отвагу» сотрудниц детсада в Красноярске РИА «Новости»

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Глава государства Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» инструктора по физкультуре Наталью Стус и воспитателей Евгению Толстую и Ирину Шабанову, которые обезвредили девушку, пришедшую с оружием в детский сад № 31 в Красноярске. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Инцидент произошел весной 2022 года. Девушка сначала застрелила своего отца, а затем пришла в дошкольное учреждение под предлогом забрать ребенка. Воспитательницы заметили у нее ружье и попросили пройти в раздевалке. Там у злоумышленницы попытались отобрать оружие, прогремел выстрел.

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В результате стрельбы никто не пострадал. Тут же вмешалась инструктор по физкультуре, она повалила девушку и удерживала до приезда правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось, что Путин поручил Кабинету министров России поднять зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.