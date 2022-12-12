Власть 12 декабря 2022, 22:26 Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам в 2023 году Президент России Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в 2023 году РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин распорядился повысить зарплаты работникам бюджетной сферы в начале следующего года. Поручение главы государства правительству опубликовали на сайте Кремля.

В документе сказано, что необходимо увеличить фонд оплаты труда бюджетников «исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики». Кроме того, правительство должно корректировать уровень зарплат в течение всего 2023 года, сообщил RT.

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Об исполнении поручения Путину доложат не позднее 30 марта следующего года, сообщило РИА ФАН. Российский лидер подчеркивал необходимость повышения благосостояния населения.

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Днем 12 декабря Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Главной темой для обсуждения стала безопасность на армяно-азербайджанской границе.