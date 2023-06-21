Общество 21 июня 2023, 14:04 Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» Путин наградил мэра Москвы Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени АГН "Москва"

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Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

Мэр столицы получил награду «за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы». Указ вышел в день 65-летнего юбилея главы города.

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