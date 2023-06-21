21 июня 2023, 14:04
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил мэра Москвы Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.
Мэр столицы получил награду «за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы». Указ вышел в день 65-летнего юбилея главы города.
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Ранее президент России и мэр Москвы проверили готовность речного трамвая к первому выходу в рейс.
Владимир Путин
Сергей Собянин
Москва 2023
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