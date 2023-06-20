Власть 20 июня 2023, 18:12 Путин проверил готовность речного трамвая Москвы к первому выходу в рейс Президент Путин проверил новый речной трамвай перед рейсом в Москве Telegram

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Круглогодичное движение речных трамваев открыли в Москве. Новый отечественный водный транспорт пройдет по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной. Работу московского речного трамвая проверил президент России Владимир Путин. Видео с места опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что экскурсию по речному судну для российского лидера и мэра Москвы Сергея Собянина проводит капитан речного трамвая.

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«Салон на 50 человек. Мягкие кресла, столики, портал для зарядки мобильных. Также бесконтактная зарядка есть», — рассказал специалист.

Президент внимательно осмотрел мебель и прошел по салону в сторону кабины.

На другом опубликованном видео мэр Москвы показал Путину макет будущих причалов для нового водного транспорта столицы.

Всего по маршруту запустят восемь электрических судов, получивших названия в честь рек Москвы. Провозная способность составит 15−16 тысяч человек в сутки.

Для пассажиров организовали все удобства, а также панорамные окна и прозрачную крышу в салоне. Ходить речные трамваи станут круглый год. Они уже прошли все необходимые испытания, в том числе в зимний период.