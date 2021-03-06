Путин наградил более 200 медиков медалями и орденами за борьбу с ковидом

Президент России Владимир Путин наградил более 200 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за борьбу с пандемией коронавируса. Указ о награждении, подписанный российским лидером, опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

С списке более 200 фамилий врачей, лаборантов, биологов и сотрудников региональных управлений Роспотребнадзора. В начале документа говорится, что награды вручаются «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (СОVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Некоторые врачи, фельдшеры и медсестры получат почетные грамоты президента. Владимир Путин объявил всем медикам благодарность за труд.

В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Москве установят памятник врачам, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Это совместный проект Минздрава и Сеченовского университета. Эскизы памятника, который создадут и установят на пожертвования, уже готовы.