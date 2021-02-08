Памятник погибшим в борьбе с COVID-19 медикам появится в России

Памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, появится в России. Его создадут Министерство здравоохранения РФ и Сеченовский университет.

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время встречи с Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Запланировали совместный проект Минздрава России и Сеченовского университета по возведению памятника. <…> Это будет таким элементом, данью уважения ко всему медицинскому сообществу», — отметил он.

Мурашко добавил, что с местом, на котором поставят памятник медикам, уже определились — известно, что его установят в Москве. Более того, уже есть его эскизы. При этом глава Минздрава подчеркнул, что памятник погибшим врачам должен стать «народным» — его планируют создавать на пожертвования.

Это не первый памятник медикам, которые умерли во время борьбы с пандемией коронавируса в России. В декабре 2020 года такой монумент открыли на территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале. Кроме того, идет подготовка к установке таких памятников на территории Санкт-Петербурга и Якутска.