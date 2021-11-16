Гинцбург сообщил о полной безопасности назальной вакцины

Специалисты не обнаружили побочных эффектов у назальной вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА «Новости».

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — передал он.

Назальную вакцину SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 начали испытывать в середине октября, сразу после одобрения проведения клинических исследований Минздравом.

Ранее Гинцбург заявлял, что прививка «Спутником V» и ревакцинация его назальной версией может дать почти стопроцентную защиту от коронавируса, причем не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения. Это станет возможным благодаря так называемому мукозальному иммунитету, который не дает инфекции проникать в организм.

Таким образом, назальная вакцина создает барьер в области носа, а именно через этот орган люди заражаются чаще всего. Позже стало известно, что назальная вакцина также способна стимулировать выработку иммуноглобулинов класса G — главных защитников человека от коронавируса.