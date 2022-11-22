22 ноября 2022, 17:36
Путин и президент Кубы открыли в Москве памятник Фиделю Кастро
Президенты Путин и Диас-Канель открыли памятник революционеру Фиделю Кастро в Москве
Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник революционеру Фиделю Кастро. Об этом сообщил ТАСС.
Трехметровый монумент лидеру революции, который руководил Кубой с 1959 по 2008 год, изготовили в столице в течение шести месяцев. Бронзовый Фидель Кастро стоит на скале с символической картой острова Свободы.
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«Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости», — сказал Путин.
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Президент России напомнил, что Кастро по праву считают одним из самых ярких политических лидеров ХХ века.
Диас-Канель поблагодарил российские власти за инициативу открытия памятника. Он напомнил, что дружественным отношениям между Россией и Кубой уже более 60 лет.
«Фидель очень хорошо понимал сущность отношений братства, объединяющих наши страны», — подчеркнул президент Кубы.
Путин также вспомнил о своем последнем разговоре с Кастро в июле 2014 года.
Куба
Владимир Путин
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