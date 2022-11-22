Мир 22 ноября 2022, 17:06 Путин процитировал слова Кастро о многополярном мире Путин рассказал о последней беседе с Фиделем Кастро летом 2014 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о последнем разговоре с кубинским политиком Фиделем Кастро. По его словам, беседа состоялась в июле 2014 года, сообщил ТАСС.

«Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства», — отметил Путин.

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Президент также выделил слова Кастро о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие и выбор своего пути. Кубинский политик говорил о том, что в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму, подчеркнул глава государства.

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Воспоминаниями о беседах с Кастро Путин поделился на церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции в Москве. Монумент установили в районе Сокол. Вместе с Путиным на открытии присутствовал президент Кубы Мигель Диас-Канель, прибывший в Россию с рабочим визитом.

После торжественной церемонии Путин и Диас-Канель начали переговоры. На повестку встречи вынесли перспективы стратегического партнерства России и Кубы в разных сферах. Кроме того, стороны намерены обменяться точками зрениями на актуальные международные темы.