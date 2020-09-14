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    14 сентября 2020, 14:51

    Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

    Андрей Иванов

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко впервые после президентских выборов в республике покинул страну. Он прилетел в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президенты уже начали общаться в формате «тет-а-тет». Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, лидеры государств встретились в сочинской резиденции Путина. Их переговоры продлятся столько, сколько потребуется.

    Президенты обсудят вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание они уделят интеграции в рамках Союзного государства и крупным совместным проектам. Они не собираются подписывать какие-либо документы по итогам встречи. Пресс-конференции после переговоров не будет.

    Политолог Федор Лукьянов ранее рассказал «360», что тема обострения политической ситуации в Белоруссии после выборов не будет главной в этой встрече. По словам собеседника, ее затронут, но это не будет немедленным вопросом.

    Лукашенко прилетел в Сочи утром 14 декабря. Он не выезжал из Белоруссии больше месяца со дня президентских выборов в республике 9 августа. После того, как ЦИК опубликовал результаты голосования, в стране начались массовые протесты. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

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