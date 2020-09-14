Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

По словам Пескова, лидеры государств встретились в сочинской резиденции Путина. Их переговоры продлятся столько, сколько потребуется.

Президенты обсудят вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание они уделят интеграции в рамках Союзного государства и крупным совместным проектам. Они не собираются подписывать какие-либо документы по итогам встречи. Пресс-конференции после переговоров не будет.

Политолог Федор Лукьянов ранее рассказал «360», что тема обострения политической ситуации в Белоруссии после выборов не будет главной в этой встрече. По словам собеседника, ее затронут, но это не будет немедленным вопросом.

Лукашенко прилетел в Сочи утром 14 декабря. Он не выезжал из Белоруссии больше месяца со дня президентских выборов в республике 9 августа. После того, как ЦИК опубликовал результаты голосования, в стране начались массовые протесты. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.