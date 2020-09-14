Названы две основные темы для обсуждения на встрече Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политолога Федора Лукьянова, от встречи лидеров двух стран не стоит ждать чего-то особенного. Обсуждаться будут в основном две темы.

«Наблюдается какая-то странная экзальтация вокруг этого. Понятно, что они обсуждать будут два комплекса вопросов. Один более текущий, связан с окончательной стабилизацией ситуации в Белоруссии, в том числе путем рефинансирования долга и выделения Минску денег», — пояснил эксперт.

Он добавил, что необходимые средства президент Белоруссии может получить только в России. При этом все условия выделения денег будут определяться Москвой.

«Более долгосрочный вопрос, который они наверняка будут обсуждать, но не думаю, что нам об этом подробно расскажут, это то, о чем шла речь предшествующие два года по экономической интеграции, наполнении новым содержанием союзного государства и так далее», — отметил Лукьянов.

Он подчеркнул, что эта тема никуда не исчезла. Вопрос будут обсуждать уже в новых условиях, но он не относится к немедленным. По словам политолога, после переговоров будет объявлено, что Россия поддерживает Белоруссию и Лукашенко, а также надеется на нормализацию ситуации и будет всячески этому способствовать.

Лукашенко утром 14 сентября прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Президент Белоруссии впервые покинул страну после выборов и начала протестов. Встреча лидеров двух стран пройдет в формате «один на один».