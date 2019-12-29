Путин и Бутман поспорили о пончиках в перерыве хоккейного матча

Президент России Владимир Путин и джазовый музыкант Игорь Бутман сошлись в словесной дуэли по-поводу питания в перерыве предновогоднего матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

Телеканал «Россия 1» показал кадры с шуточным диалогом, который состоялся между Путиным и Бутманом. Российский президент заявил, что «съел кукурузину, а [министр обороны] Сергей Кужугетович [Шойгу] — пончик». «Сейчас порвем вас», — пригрозил Путин. Бутман дал «симметричный ответ» и заявил, что он и игроки его команды ели то же самое.

«Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик!» — пошутил российский президент.

Команда Путина 25 декабря выиграла в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади со счетом 8:5. Российский лидер вышел на лед под 11 номером. В его команде играли Шойгу и прославленные российские хоккеисты: Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов.

В команде соперников были Бутман, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и другие.