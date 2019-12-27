Спортивные увлечения президента РФ Владимира Путина уже который раз привлекают внимание зарубежных изданий. Они никогда не упускают случая оповестить читателей, что в очередной раз позволил себе глава государства, и сколько в этот момент ему было лет.

Одно время были весьма популярны рассуждения на тему, какой бы дан получил Путин, если до сих пор участвовал в соревнованиях по дзюдо? Однако эта тема быстро выдохлась, ибо публичных подтверждений разноречивым предположениям нет, а инсайдерские заявления о небывалом мастерстве главы государства можно было понять двояко.

Совсем другое дело хоккей. Свою любовь к этой игре Путин не скрывает. Видеозаписи матча «Ночной лиги» находятся в свободном доступе, и западная пресса увлеченно, и слегка завистливо, констатирует прекрасную форму, в которой находится российский лидер.

Например, немецкий телеканала N-TV подчеркнул, что Путин на традиционном хоккейном матче забил большую часть шайб в ворота соперников. Его команда выиграла со счетом 8:5. Соперниками и соигроками президента были бывшие профессиональные спортсмены, министры и губернаторы. В частности, министр обороны страны Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Канал напомнил, что Путин в 67 лет не упускает случая поддержать свой имидж спортивного и подтянутого руководителя. Не было забыто и его заявление, что в последнее время приходилось мало спать, четыре-пять часов в сутки.

Прекрасную физическую форму Путина отметило издание EN24. Оно также подметило количество заброшенных им шайб и подчеркнуло, что перед игрой глава России работал, был на заседании правительства, где призвал кабмин к борьбе с бедностью в 2020 году.

Большую любовь Путина к спорту и его подготовку отметило и UK24. Издание сообщило, что это уже восьмой товарищеский матч «Ночной лиги», и уточнило, что игры проводятся ради продвижения любительского спорта.

Товарищескую и демократичную обстановку на матче и после него, во врем чаепития, отметило издание The Russophile. Журналисты напомнили, что «Ночная лига» была создана по инициативе Путина в 2012 году, всего через несколько часов после его инаугурации. Возможно, этот факт говорит о важности спорта для президента, как инструмента улучшения здоровья нации.

Путин не только имеет черный пояс по дзюдо и любит играть в хоккей. Он еще на лыжах катается и на дно Черного моря не прочь нырнуть. Эти хобби российского президента отметила Daily Mail.

Тот факт, что, наверное, ни один из мировых лидеров не придает такого значения спорту, и не пытается подать личный пример своим гражданам, не ускользнул и от зарубежных пользователей.

Комментаторы немедленно вспомнили главного антогониста Путина на мировой арене — президента США Дональда Трампа. По их мнению, он смотрел, как президент РФ играет в хоккей «со слезами на глазах». Один из развеселившихся пользователей заявил, что на это есть веская причина — Путин гонял клюшкой его тестикулы.