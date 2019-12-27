    27 декабря 2019, 00:15

    Трамп «в слезах» — Путин молодцом! Реакция западных СМИ на хоккейный матч «Ночной лиги»

    Анастасия Кукова

    Спортивные увлечения президента РФ Владимира Путина уже который раз привлекают внимание зарубежных изданий. Они никогда не упускают случая оповестить читателей, что в очередной раз позволил себе глава государства, и сколько в этот момент ему было лет.

    Одно время были весьма популярны рассуждения на тему, какой бы дан получил Путин, если до сих пор участвовал в соревнованиях по дзюдо? Однако эта тема быстро выдохлась, ибо публичных подтверждений разноречивым предположениям нет, а инсайдерские заявления о небывалом мастерстве главы государства можно было понять двояко.

    Совсем другое дело хоккей. Свою любовь к этой игре Путин не скрывает. Видеозаписи матча «Ночной лиги» находятся в свободном доступе, и западная пресса увлеченно, и слегка завистливо, констатирует прекрасную форму, в которой находится российский лидер.

    Например, немецкий телеканала N-TV подчеркнул, что Путин на традиционном хоккейном матче забил большую часть шайб в ворота соперников. Его команда выиграла со счетом 8:5. Соперниками и соигроками президента были бывшие профессиональные спортсмены, министры и губернаторы. В частности, министр обороны страны Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Канал напомнил, что Путин в 67 лет не упускает случая поддержать свой имидж спортивного и подтянутого руководителя. Не было забыто и его заявление, что в последнее время приходилось мало спать, четыре-пять часов в сутки.

    Прекрасную физическую форму Путина отметило издание EN24. Оно также подметило количество заброшенных им шайб и подчеркнуло, что перед игрой глава России работал, был на заседании правительства, где призвал кабмин к борьбе с бедностью в 2020 году.

    Большую любовь Путина к спорту и его подготовку отметило и UK24. Издание сообщило, что это уже восьмой товарищеский матч «Ночной лиги», и уточнило, что игры проводятся ради продвижения любительского спорта.

    Товарищескую и демократичную обстановку на матче и после него, во врем чаепития, отметило издание The Russophile. Журналисты напомнили, что «Ночная лига» была создана по инициативе Путина в 2012 году, всего через несколько часов после его инаугурации. Возможно, этот факт говорит о важности спорта для президента, как инструмента улучшения здоровья нации.

    Путин не только имеет черный пояс по дзюдо и любит играть в хоккей. Он еще на лыжах катается и на дно Черного моря не прочь нырнуть. Эти хобби российского президента отметила Daily Mail.

    Тот факт, что, наверное, ни один из мировых лидеров не придает такого значения спорту, и не пытается подать личный пример своим гражданам, не ускользнул и от зарубежных пользователей.

    Комментаторы немедленно вспомнили главного антогониста Путина на мировой арене — президента США Дональда Трампа. По их мнению, он смотрел, как президент РФ играет в хоккей «со слезами на глазах». Один из развеселившихся пользователей заявил, что на это есть веская причина — Путин гонял клюшкой его тестикулы.