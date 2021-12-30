Forbes назвал самых обедневших за год российских миллиардеров

Падение цен на золото сделало акционера золотодобывающей компании «Полюс» Сулеймана Керимова самым обедневшим за год российским миллиардером. Об этом написал журнал Forbes.

Состояние Керимова в уходящем году уменьшилось почти на шесть миллиардов долларов (около 445 миллиардов рублей). Теперь его финансовое положение оценивается в 14,92 миллиарда долларов (порядка 1,1 триллиона рублей). Керимову и его семье принадлежит 76,3 акций «Полюса».

Вторым из богатейших россиян, которые стали самыми обедневшими в 2021 году, оказался Виктор Вексельберг. Три года назад власти США обложили его санкциями. В феврале он жаловался, что из-за американских рестрикций на его счетах в западных банках заморожено свыше 1,5 миллиарда долларов (около 111,4 миллиарда рублей).

Третью строчку занял Дмитрий Каменщик, который является совладельцем аэропорта Домодедово. Его состояние сократилось на 668 миллионов долларов (примерно 51 миллиард рублей). Теперь у него 1,8 миллиарда долларов (около 133,6 миллиарда рублей).

В топ-10 обедневших богачей в порядке убывания убытков также вошли Андрей Козицын, Евгений Евтушенко, Александр Мамут, Гаврил Юшваев, Александр Джапаридзе, Аркадий Волож и Раз Агаларов.

Ранее Forbes обнародовал рейтинг самых разбогатевших за 2021 год россиян.