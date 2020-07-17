Путин еще не принял решение об отставке Фургала

Президент России Владимир Путин еще не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом без врио регион долго находиться не сможет, уверен Песков. Его слова приводят РИА «Новости».

«Путин будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала», — добавил пресс-секретарь президента.

Также Песков уточнил, что Владимир Путин понимает, что на самом деле происходит в Хабаровском крае, потому что получает информацию по региону из множества разных источников.

Ранее вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в ближайшее время произойдет назначение временно исполняющего обязанности Хабаровского края. По его словам, ситуация в регионе может стать нестабильной, если надолго затянуть с этим решением.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в создании преступной группировки и организации убийств.