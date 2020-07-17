Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Он сообщил РИА «Новости», что отсутствие «подобных решений приводит к некоторой нестабильности».

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — уточнил Трутнев.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила «Интерфаксу», что обвиняемый в организации убийств глава Хабаровского края Сергея Фургал признавался, что от него требовали уйти в отставку.

«В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте», — сказала собеседница агентства.

Сергей Фургал был задержан и этапирован в Москву 9 июля сотрудниками СК и ФСБ России. Ему вменяется в вину организация убийств местных бизнесменов в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, своей вины Фургал не признает. С 11 июля во Владивосток проводятся многотысячные митинги в поддержку губернатора.