Путин допустил расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке могут расширить. Президент Владимир Путин заявил, что вместе с правительством рассмотрит такую возможность.

«Предложения о расширении льготной дальневосточной ипотеки будут рассмотрены в ближайшее время», — сказал президент, выступая на Восточном экономическом форуме.

Ранее глава государства указал на то, что увеличение численности населения Дальнего Востока является исторической задачей. По его словам, чтобы приумножить численность населения региона, нужно создавать рабочие места и развивать производственные мощности.

Он отметил, что пока отток жителей с Дальнего Востока продолжается, хотя и стал меньше. И это говорит о том, что мер поддержки, которые оказываются региону, недостаточно.

В 2019 году Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Тогда президент отметил, что такую программу правительство не сможет принять на территории всей страны, потому что тогда это потеряет смысл, ведь цель программы — привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры.