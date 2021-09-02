Президент РФ Владимир Путин назвал исторической задачей увеличение численности населения Дальнего Востока

Увеличение численности населения Дальнего Востока является исторической задачей, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, чтобы приумножить численность населения региона, нужно создавать рабочие места и развивать производственные мощности.

Путин обратил внимание, что сейчас отток жителей с Дальнего Востока продолжается, хотя и стал меньше. Это, как подчеркнул глава государства, говорит о том, что мер поддержки, которые оказываются региону, недостаточно, сообщил ТАСС.

«Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, — приезжали бы сюда, а не уезжали», — сказал он в ходе совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

В связи с этим президент назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке.

«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», — сказал российский лидер.

Глава государства также обратил внимание, что для развития региона выделяются немалые ресурсы и нужно их эффективно использовать.