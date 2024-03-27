Общество 27 марта 2024, 14:17 Путин дал поручение о производстве игровых приставок в России Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок в РФ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об организации в стране облачных сервисов с видеоиграми и производства игровых приставок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Срок исполнения поручения главы государства — до 15 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Рассмотреть вопрос организации производства портативных и стационарных игровых консолей и игровых приставок», — говорится в тексте поручения президента.

Также кабмин рассмотрит создание облачной системы доставки программ и игр пользователям, а также оперативной системы.

В октябре 2023 года Путин согласился с идеей необходимости размещения серверов онлайн-игр внутри России. Также он призвал включить сервисные игры в единый регулятор.

Ранее бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин попросил Путина помочь разработать отечественный футбольный симулятор.