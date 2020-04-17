Путешествующих могут обязать получать иммунные паспорта

После окончания вспышки COVID-2019 все страны с опаской начнут открывать границы. Как понять, не заражен ли человек? Государства думают над идеей ввести биологические удостоверения личности.

Как написала газета «Известия», даже после открытия границ страны не разрешат въезд всем без исключения. Для начала могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к 2019-nCoV. Такой документ смогут получить те, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.

На такой шаг уже решился Китай — при заселении в отели Пекина люди должны будут предъявить справку об отсутствии вируса. Ученые из Германии для начала предложили проводить тест в своей стране на антитела к коронавирусу и выдавать справку тем, у кого есть иммунитет. Если такого документа нет, то альтернативой может стать принудительный период изоляции после прибытия.

В то же время, многие эксперты сочли эту инициативу практически невыполнимой. Во-первых, люди без коронавируса могут заразиться им и после приобретения справки, а во-вторых, медицине пока не известно, сколько времени держится иммунитет и насколько он устойчив к новым мутациям коронавируса.

В России уже более 27 тысяч зараженных, что уже встревожило ВОЗ. Во всем мире заразились уже более двух миллионов человек.