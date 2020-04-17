Путешествующих могут обязать получать иммунные паспорта
Как написала газета «Известия», даже после открытия границ страны не разрешат въезд всем без исключения. Для начала могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к 2019-nCoV. Такой документ смогут получить те, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.
На такой шаг уже решился Китай — при заселении в отели Пекина люди должны будут предъявить справку об отсутствии вируса. Ученые из Германии для начала предложили проводить тест в своей стране на антитела к коронавирусу и выдавать справку тем, у кого есть иммунитет. Если такого документа нет, то альтернативой может стать принудительный период изоляции после прибытия.
В то же время, многие эксперты сочли эту инициативу практически невыполнимой. Во-первых, люди без коронавируса могут заразиться им и после приобретения справки, а во-вторых, медицине пока не известно, сколько времени держится иммунитет и насколько он устойчив к новым мутациям коронавируса.
В России уже более 27 тысяч зараженных, что уже встревожило ВОЗ. Во всем мире заразились уже более двух миллионов человек.