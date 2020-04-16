Распространение коронавируса в России взволновало ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. В некоторых странах Европы есть позитивные сдвиги, но ситуация в России, на Украине и в Турции носит негативный характер, считают в ВОЗ.

«Количество новых случаев продолжает расти в Европе. За последние недели количество новых случаев в Европе почти удвоилось, приблизившись к миллиону. Это означает, что почти 50% всех случаев заболевания в мире приходится на Европу», — заявил региональный директор подразделения ВОЗ в Европе Ханс Клюге во время онлайн-выступления.

Он добавил, что решающую роль для Европы будут иметь предстоящие недели. Клюге отметил, что в некоторых странах есть первые позитивные сдвиги. Рост инфицированных начинает снижаться в Испании, Германии, Италии, Франции и Швеции. Хотя именно эти страны больше всего пострадали от коронавируса.

«Но маленькие позитивные сигналы в одних странах подрываются негативными сигналами из других стран, в том числе в Великобритании, Турции, на Украине, в Белоруссии и России», — заявил региональный директор.

Клюге поблагодарил всех, кто соблюдает принятые властями правила, и призвал людей не нарушать эти меры.

Сейчас коронавирусом в мире заражены 2,1 миллиона человек. Более 136 тысяч пациентов погибли от инфекции. В России насчитывается 27 938 случаев заболевания COVID-19.